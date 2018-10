Uma ação deflagrada na manhã de hoje, a pedido do TRE/MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul), a Polícia Federal (PF) cumpriu 12 mandatos de busca e apreensão nas cidades de Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá e Mundo Novo.

Com objetivo de apreender material de campanha no qual está vinculado ao nome de “Lula” e com os dizeres “candidato a presidência da República”. A Procuradoria Regional Eleitoral do MS perante o TRE/MS acabou solicitando as buscas.

Foi proibido no mês passado pelo ministro Luís Roberto Barroso, vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o nome de Luiz Inácio Lula da Silva como candidato ao cargo de presidente.

Na capital, pelo menos três equipes da Polícia Federal chegaram com malotes de material apreendido na sede da superintendência no fim da manhã desta terça-feira (2). Os agentes confirmaram à reportagem que se tratava de material recolhido com mandados expedidos pela Procuradoria Regional Eleitoral.

Dois policiais da PF foram até o diretório do PT, que está localizado no centro de Campo Grande, na rua das Garças, 2.320, para fiscalizar se teria material ilegal em que declara Lula candidato à Presidência, mas não encontraram nada no local.