Com o propósito de lançar a temporada 2019 do esperado The Voice Kids que estreia no dia 6 de janeiro, na próxima sexta-feira (7), a partir das 17h vai acontecer o primeiro The Voice Pocket de Campo Grande na praça de eventos do Shopping Norte Sul Plaza.

O show dos artistas contará com o campo-grandense Matheus Loubet, 11 anos, representante do Mato Grosso do Sul no pocket show. Ele chegou até a fase das batalhas pelo time Brown na temporada de 2018 do The Voice Kids e a cantora pessoense Mariah Yohana, finalista também pelo time do Brown na mesma temporada, vai soltar a voz no palco.

O pai do Matheus, Wilson Loubet conta que o filho apresentará ainda canções inéditas que só estarão disponíveis nas plataformas digitais a partir de janeiro do ano que vem.

“O Matheus lançará umas músicas inéditas que estarão disponíveis nas plataformas digitais em janeiro. Ele é contratado do Mídias Music do Rick Bonadio e vai cantar as músicas em primeira mão no The Voice Pocket”, destacou.

O evento é gratuito e será aberto ao público.