Mato Grosso do Sul acerta detalhes para receber o Rally dos Sertões

No mês de agosto, Mato Grosso do Sul será palco da maior prova off road do Brasil e uma das maiores do mundo: o Rally dos Sertões. O Governo do Estado acerta todos os detalhes para recepcionar os competidores no MS, escolhido pela primeira vez como destino final da competição. Entre os dias 16 e 26 de agosto serão 2.793 quilômetros percorridos em três estados brasileiros, começando por Goiás, passando por Mato Grosso e finalizando em Mato Grosso do Sul.

“Estamos muito felizes por receber o Rally dos Sertões. Tenho certeza que este evento não irá se encerrar com o término da prova, mas que será potencializado e deixará algo de produtivo para Mato Grosso do Sul. Estamos realizando um planejamento com os municípios envolvidos, junto ao trade turístico e também à comunidade, com o objetivo de obter benefícios para a economia local e também no sentido da preparação”, afirmou o diretor-presidente da Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), Bruno Wendling.

Assim como os competidores, que antes da largada ajustam suas máquinas para enfrentar a prova off-road que completa 25 anos, as cidades também se planejam. “Vamos preparar o comércio e também o setor de hospedagem, bem como para o pós-evento, com o aproveitamento de futuros roteiros turísticos voltados ao público ligado em off-road e aventura”, explicou.