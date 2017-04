Mato Grosso do Sul está entre os que mais geram empregos, diz diretor da Funtrab

Em alusão ao Dia do Trabalhador, comemorado em 1º de maio, o diretor-presidente da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), Wilton Acosta, usou a tribuna durante sessão ordinária desta quarta-feira (26) para comemorar a geração de empregos no Estado.

Mato Grosso do Sul aparece em segundo lugar no ranking do país com saldo positivo na geração de empregos em março de 2017, segundo dados do Ministério do Trabalho. “O saldo positivo se deve à política pública do Governo do Estado com concessões, trocando imposto por emprego, viabilizando a instalação de novas indústrias”, explicou o diretor-presidente.

Outros dados apresentados por Wilton mostram que em março de 2017, a evolução do Emprego Formal foi maior em Três Lagoas, Corumbá, Nova Andradina, Marcaju, Naviraí, Rio Brilhante, Ponta Porã e Paranaíba. As cidades de Aquidauana, Sidrolândia, Amambai, Coxim, Dourados e Campo Grande apresentaram saldo negativo.

Os setores que mais geraram emprego em 2017 são a Indústria da Transformação, a Construção Civil, a Agropecuária e Prestação de Serviços. “Estamos felizes com o empenho do Governo do Estado e também apoiamos o pequeno empreendedor”, disse o diretor-presidente que ocupou a tribuna a convite do deputado Professor Rinaldo (PSDB).

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Junior Mochi (PMDB), agradeceu a explanação e o trabalho realizado pela Funtrab. Saiba mais sobre o trabalho da Fundação clicando aqui.