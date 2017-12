Mato Grosso do Sul reduz índices de violência

Os índices de violência de Mato Grosso do Sul registraram queda este ano, é o que aponta o balanço de 2017 apresentado nesta quarta-feira (13). Os números do estado estão no caminho contrário do país, que registrou aumento na violência. No mapa que mede a violência, Mato Grosso do Sul é o o terceiro estado mais seguro do País.

“Isso é um ganho enorme principalmente porque em 2017 que houve uma explosão de violência, basta compararmos os indicadores de outros estados. Nós diminuímos homicídio, latrocínio, roubos e furtos. Tivemos uma curva inversa na onda de violência”, afirmou o governador Reinlado Azambuja.

O governador ainda destacou que o Estado apresenta também índices positivos em relação ao desempenho do trabalho policial. “Além de prender, nossa polícia é a que tem mais resultado na elucidação de crimes”, elogiou o governador.