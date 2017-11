Mato Grosso do Sul registra 11,27% dos casos de câncer de boca entre homens no Brasil

Mato Grosso do Sul possui a 5ª maior incidência de câncer bucal (lábio e cavidade oral) em homens, em comparação com outros estados do País, sustentando 11,27% dos casos de tumor no Brasil. No Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul apresenta a maior incidência da doença tantos nos homens quanto nas mulheres. De acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca),

“Isso significa que a cada 100 mil homens no Estado, 10 terão câncer de cavidade oral conforme a taxa de incidência, e a cada 100 mil mulheres, três vão desenvolver a doença, também conforme as taxas individuais”, explicou a cirurgiã-dentista e tecnologista da Divisão de Detecção Precoce e apoio a organizações de Redes do Inca, Adriana Atty.

Durante a abertura da Semana Nacional de Prevenção do Câncer Bucal em Mato Grosso do Sul, na manhã dessa terça-feira (31.10), no auditório do Conselho Regional de Odontologia (CRO), ela explicou ainda que o câncer de lábio e cavidade oral ainda é diagnosticado tardiamente e salientou que, além do número de casos da doença ter crescido no país, 60% dos diagnósticos que são feitos estão em estágio avançado.

“Os pacientes dão entrada para tratamento em estágios avançados. O objetivo deve ser diagnosticar precocemente, diminuir o intervalo entre a suspeita de uma lesão, a confirmação de um diagnóstico e o encaminhamento para o tratamento. Esse é o desafio”, disse.

Segundo Adriana, Mato Grosso do Sul acompanha a realidade nacional e não tem nada que destoe negativamente do cenário nacional. “Em Mato Grosso do Sul o câncer bucal também acomete maios os homens do que as mulheres, como no restante do País, e também são diagnosticados tardiamente”, afirmou.

Em sua apresentação, Adriana ressaltou a Caravana da Saúde, o maior programa de saúde do Governo do Estado, como uma estratégia sólida que soube capacitar profissionais e equalizar o atendimento desde o diagnóstico até o tratamento adequado do câncer de lábio e cavidade oral.

“A Caravana levou em consideração capacitar os dentistas, tanto teoricamente, quanto na prática, o que é muito bom, como também levou em consideração o encaminhamento dos diagnósticos e o encaminhamento para o tratamento uma vez confirmada a doença. A Caravana pensou em cada etapa dessa linha. Porque quando se tem ações que só capacitam e não dão conta do restante, o paciente fica perdido e o profissional frustrado”, disse.