Matrículas para ingressar no IMCG já estão abertas

Serão 500 novos jovens que começam as oficinas de qualificação profissional no fim de julho

Os adolescentes selecionados para integrarem o corpo discente do Instituto Mirim de Campo Grande neste 2º semestre têm entre quarta (12) e sexta-feira (14) para efetivarem a matrícula. Serão 500 novos jovens que começam as oficinas de qualificação profissional no fim de julho e terminam em novembro. Os agendamentos da matrícula já se encontram disponíveis no site.

O processo de inscrição ocorreu entre novembro e dezembro de 2016, já o processo seletivo aconteceu em fevereiro e selecionou 1000 adolescentes entre 14,5 e 15,5 anos para ingressarem no curso de qualificação profissional. Os adolescentes são divididos em dois grupos de 500 alunos, sendo que cada grupo inicia as aulas em um semestre.

A primeira turma iniciou as aulas em março e finaliza amanhã (6). Agora é a vez da segunda turma efetivar a matricula. Os estudantes selecionados integrarão o corpo discente do instituto e participarão das oficinas do curso de Auxiliar em Gestão Empresarial, com carga horária de 320 horas (semestre letivo) que os qualificarão para o mercado de trabalho oportunizando assim, o primeiro emprego.

Para a diretora técnica do IMCG, Jucelma Rocha, o principal objetivo do IMCG é promover a assistência às famílias em vulnerabilidade social. “Nosso maior interesse é contribuir com a qualificação profissional desses adolescentes e oportunizar a inserção dos mesmos no mercado de trabalho”, afirma.

Para participar do processo de inscrição os adolescentes precisam atender alguns critérios, como: ter entre 14,5 a 15,5 anos, ter renda mensal igual ou inferior a três salários mínimos.

Jucelma Rocha finaliza explicando ainda que o adolescente deve estar matriculado e cursando no mínimo o 8º ano do ensino fundamental.

O que levar na matrícula?

Para efetivar a matrícula, o adolescente deve ir acompanhado do responsável legal e levar os seguintes documentos: Certidão de Nascimento do adolescente (cópia e original), Comprovante de residência (cópia e original), Declaração de Matrícula original com carimbo da escola (cópia e original), Boletim Escolar do segundo semestre (cópia e original), Cartão do SUS (cópia e original) e RG do responsável legal (cópia e original).

Mais informações consulte o site www.institutomirim.org.br ou ligue (67) 3314-3245