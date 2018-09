O funkeiro Wagner Domingues Costa, 49 anos, mais conhecido como Mc Catra, morreu neste domingo (9), em São Paulo. O cantor lutava contra um câncer gástrico e estava internato no Hospital do Coração (HCor), da capital paulista.

"É com enorme pesar que comunicamos o falecimento do amigo e cliente, Wagner Domingues Costa, o Mr Catra, que nos deixou na tarde deste domingo, em decorrência de um câncer gástrico”, informou a assessoria de imprensa do hospital.

A assessoria também divulgou uma nota lamentando o ocorrido. "Neste momento de sofrimento, agradecemos o carinho, cuidado e compreensão dos amigos da imprensa, e pedimos, gentilmente, para que respeitem o momento de tristeza da família", concluiu.

Mc Catra era casado com três mulheres e deixou 32 filhos e quatro netos.