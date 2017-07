MC Kevinho se nega a fazer show e público apedreja clube

Um clube de eventos foi apedrejado e parcialmente destruído na madrugada deste sábado (01) em Nova Andradina - a 297 km de Campo Grande. O motivo do ataque foi o cancelamento do show de MC Kevinho. O adiamento teria sido por problemas no contrato da apresentação.

De acordo com o Nova News, no momento do cancelamento várias pessoas estavam dentro da casa de shows esperando iniciar a apresentação. E as informações preliminares é de que por motivos relacionados ao contrato o cantor se negou a subir ao palco e assim o evento não aconteceu.

Quando foi comunicado que o cantor não entraria para se apresentar, e o público já havia pago os ingressos, começou a revolta das pessoas. Uma grande maioria dos presentes começou a apedrejar o local.

Vidros foram quebrados, divisórias de metal usadas para delimitar espaços foram danificadas, os banheiros foram destruídos e várias partes do clube sofreu com a revolta das pessoas. A proprietária do salão disse que lamentou pelo ocorrido. Ela disse ainda que foi até a delegacia para fazer um boletim de ocorrência e pedir que os responsáveis pela organização paguem o prejuízo.

Os responsáveis pelo evento ainda não informaram sobre a devolução dos valores referente aos ingressos vendidos.