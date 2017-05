Cliente com pressa sempre #PassaNoDrive do McDonald’s, que é referência em praticidade e conveniência. Para celebrar esta preferência dos consumidores, a rede realiza hoje (25) o 1º Dia Drive no Brasil, momento em que seus principais executivos estarão mais próximos do público, realizando atendimento surpresa em alguns dos 400 Drives espalhados pelo país. O presidente do McDonald’s Brasil, Paulo Camargo, e celebridades como Rudy Landucci e Mohamad Hindi participarão da ação, visitando restaurantes e ouvindo os clientes no Drive.

Como sempre, quem ganha presente é o cliente: somente hoje e para pedidos realizados no Drive, na compra de qualquer McOferta, o McFlurry terá o preço reduzido para R$ 2,00*. A celebração do dia é o momento de reforçar a relevância desta plataforma de vendas no Brasil, que têm batido recordes de atendimento internacionalmente. No país, o Drive que mais recebe carros é do restaurante Silva Só, em Porto Alegre (RS). Somente esta unidade é responsável por atender mais de 370 mil carros por ano, uma média de 30 mil carros por mês.

“Pensamos na conveniência dos nossos clientes. Podemos atendê-los em diferentes momentos e necessidades. O Drive-Thru é sinônimo de acessibilidade, agilidade, e ele está presente em diversos momentos da vida de nossos clientes: quando eles saem com a família, ou quando estão em compromissos de trabalho”, conta Paulo Camargo.

Entre as ações de ativação, a rede preparou um vídeo que será veiculado na TV aberta e fechada e nos canais digitais da marca, onde um “Drive-Thru móvel” circula pela cidade de São Paulo, surpreendendo o público e lembrando que a qualquer momento um Drive pode estar no caminho. “Revertemos o hábito de passar no drive do McDonald’s, que está em toda parte. No filme, é o Drive-Thru que vai até você”, comenta Roberto Gnypek, Vice-Presidente de Marketing do McDonald’s. “É uma forma irreverente de lembrar a todos que há um Drive da rede em nosso caminho e em qualquer lugar do Brasil”, completa Sergio Mugnaini, diretor-executivo de Criação da DPZ&T. Assista ao vídeo aqui.

A campanha do 1º Dia Drive também inclui materiais de divulgação nos pontos de venda e ações em rádios. A criação é assinada por Daniel Motta, Giampietro Zanon, Raphael Lucone, Thomaz Dantas, Bruno Landi, Vinícius Curi e André Leigo com direção de criação executiva de Sergio Mugnaini e Marcello Barcelos. A direção geral de criação é de Rafael Urenha.