Uma das maiores rede de fast-food, o McDonald’s foi multada em R$ 6 milhões por publicidade abusiva direcionada ao público infantil por meio de shows do personagem da marca realizados em escolas.

A decisão foi publicada ontem (11) pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), órgão do Ministério da Justiça. De acordo com o DPDC, os shows do palhaço Ronald McDonald eram pretexto para publicidade da marca, configurando prática abusiva vedada no mercado e nas relações de consumo.

Representada pela sua mascote infantil, o Ronald McDonald. “Com as apresentações do palhaço Ronald McDonald, as crianças criavam vínculos afetivos com a marca”, assim existia, a identificação da criança com a marca McDonald.

A denúncia contra a empresa Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda, nome pelo qual está registrada a rede de fast-food no Brasil, foi feita em 2013 pelo programa Criança e Consumo do Instituto Alana, ONG que promove os direitos da criança. Por meio de um levantamento no site da empresa, o Instituto constatou que em cerca de dois meses foram realizados 70 apresentações do show em 35 cidades de dez estados do país.

O McDonalds tem 30 dias para o pagamento da multa. Ainda cabe recurso das decisões.