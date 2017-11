Médico é preso acusado de abusar de jovem na fronteira

Um médico está sendo acusado de abusar sexualmente de uma jovem, em um hospital de Pedro Juan Caballero na fronteira com Ponta Porã. Segundo informações do site Porã News o crime aconteceu na terça-feira (28) quando o médico teria levado a jovem para uma sala dos fundos do hospital e teria a agarrado e abusado sexualmente.

O fato aconteceu quando a jovem G.G.O. (18) procurou o Hospital Regional de Pedro Juan e o médico, Adolfo Echague Valdez (52), teria atendido. Segundo a vítima o médico a teria levado a uma das salas do hospital e após fechar a porta, com chave, mandou que ela tirasse toda a roupa, mas ela se recusou a momento que o médico supostamente a teria agarrado e abusado sexualmente. Ela conseguiu fugir depois do ocorrido.

Segundo o site Porã News a situação chamou a atenção já que no momento do atendimento havia vários pacientes assim como profissionais médicos e ninguém teria notado nada e nem a vítima teria pedido socorro, mesmo sabendo que do outro lado da porta se encontrava varias pessoas que poderiam ajuda-la.

O fato só ficou conhecido depois que a moça e sua mãe fizeram uma denuncia em uma comissária de policia local. Adolfo foi preso e apresentado ao promotor de justiça Armando Cantero, que determino que o médico legista Cesar Gonzalez e a psicóloga Azucena Ávila, do Ministério Publico, realize os tramites pertinentes a fim de determinar a veracidade do fato.

Adolfo está detido nas dependências policiais se negou a falar com a imprensa, mas segundo informações da policia, o mesmo negou o fato do abuso, que segundo o advogado defensor poderia ter existido sim um encontro íntimo.