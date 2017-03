Médico flagrado com celular em CRS da Capital é pediatra e já havia encerrado consultas

Especialista diz que vai processar autora de postagem no Facebook

O médico fotografado por uma paciente na última quarta-feira (8) mexendo no celular enquanto dezenas de pessoas esperavam atendimento no CRS (Centro Regional de Saúde) Nova Bahia disse que vai pedir retratação da autora. Isso porque ele é especialista em pediatria e não tinha mais nenhuma consulta no momento.

De acordo com informações, o médico já havia atendido 20 crianças e às 22 horas, horário em que a imagem foi feita, já não havia nenhuma criança para ser atendida. Por acreditar que teve sua imagem denegrida, o médico irá pedir retratação.