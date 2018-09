Esse é o valor do procedimento na tabela do sistema público

O cirurgião vascular, Oliveira Júnior, que realizou a cirurgia do candidato à presidência da República, deputado federal Jair Bolsonaro (PSL), irá receber apenas R$ 367, 06 do Sistema Único de Saúde (SUS). Isso porque é esse o valor da tabela pago pelo sistema público para o procedimento feito, que foi a satura das veias para conter o sangramento após o presidenciável levar uma facada no abdômen.

Conforme a Folha de São Paulo na tabela do SUS, o procedimento aparece como “tratamento cirúrgico de lesões vasculares traumáticas do abdômen”. Já a Santa Casa de Juiz de Fora, onde Bolsonaro passou pela cirurgia, será remunerada em R$ 1.090, 80.

Bolsomnaro foi esfaqueado na quinta-feira (6), enquanto realizava campanha na cidade e chegou ao hospital com muita dor. Segundo o site de notícias, os médicos fizeram uma ultrassonografia e verificaram um hematoma na barriga do candidato, sem saber se era na parede na região epigástrica ou no fígado.

Por conta do ferimento, os médicos resolveram realizar a cirurgia. Ao abrirem o abdômen de Bolsonaro, notaram um sangramento abundante e incontrolável, e pensaram que o fígado havia sido atingido. Entretanto, Oliveira foi acionado e identificou a hemorragia.

De acordo com o site, quando o médico entrou na sala de cirurgia, Bolsonaro estava em estado de choque por conta da perda de sangue. A pressão do candidato havia caído para 7 por 4.

Com a lesão na veia do intestino, não havia nada que contivesse a hemorragia. Após exame concluiu que a veia afetada fora à mesentérica, uma das mais importantes do intestino, além de um ramo dessa veia, chamada cólica média.

Conforme a Folha de São Paulo, se a facada tivesse sido alguns centímetros acima, poderia ter atingido, a veia porta e, nesse caso, o risco de morte seria maior. O médico fez a cirurgia processo de sutura das veias para conter o sangramento.

Ainda segundo o site de notícias, a preocupação dos médicos era com o risco de infecção generalizada.

Apesar do susto, após a cirurgia, o quadro clínico de Bolsonaro melhorou e ele foi transferido para o hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta sexta-feira (7). Recentemente um boletim médico foi divulgado informando que o candidato está bem.