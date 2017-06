Médicos da Prefeitura iniciam greve na Capital

Os médicos da Prefeitura de Campo Grande iniciaram na manhã desta segunda-feira (26) a greve por reajuste salarial. Apesar da decisão da Justiça de suspender a greve sob multa diária de R$ 10 mil, o presidente do Sindicato dos Médicos de Mato Grosso do Sul (Sinmed-MS), Flávio Freitas Barbosa, afirmou que “só não haverá greve se o mundo acabar”.

O Sindicato rebateu que não está descumprindo a decisão judicial, pois não recebeu nenhuma notificação da Justiça. “Até o momento não recebemos nenhuma notificação, a greve foi mantida”, explicou.

Após a reunião com a Prefeitura no final de semana, o presidente do Sinmed-MS ainda destacou que quando o sindicato for notificado a assessoria jurídica irá entrar com os devidos recursos.

A paralisação foi decidida de forma unânime durante assembleia realizada no último dia 19 de junho e os médicos reivindicam melhorias salariais, já que segundo o Sinmed-MS a categoria está há três anos sem reajuste. De acordo com o Sindicato nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) 30% dos atendimentos vão paralisar.

Suspensão

A Justiça acatou a solicitação da Procuradoria Geral do Município, alegando que o Sindicato dos Médicos decidiu entrar em greve sem que as negociações fossem esgotadas e com salário da categoria em dia. A multa para o descumprimento da decisão é de R$ 10 mil por dia