Médicos da Santa Casa participam de capacitação sobre reanimação de prematuro

No último fim de semana os médicos pediatras e neonatologistas da Santa Casa participaram do treinamento sobre “Reanimação durante o nascimento de pré-termos tardios, termos e pós-termos”, com o intuito de atualizar os profissionais que atendem em sala de parto com base nas novas diretrizes do Programa de Reanimação Neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria.

O treinamento foi divido em duas partes, sendo duas horas de aulas teóricas e mais quatro horas de prática visando capacitar a equipe para realizar a reanimação neonatal de forma organizada e integrada e com isso obter uma transição bem sucedida durante o nascimento do bebê. Os médicos pediatras e neonatologistas da unidade de cuidados intermediários neonatal, sala de parto e uti neonatal puderam participar do treinamento.

Com o apoio da Gerência de Ensino, Pesquisa e Educação Continuada (GEPEC) do hospital o treinamento ministrado pela médica pediatra, Dra. Lilian Hillebrand Oliveira, e a médica neonatologista, Dra. Claudia Perez Guimarães. Com o êxito do treinamento, está sendo agendado um próximo curso sobre “Reanimação em bebês de 34 semanas” e também “Transporte Neonatal”.