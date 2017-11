Médicos retiram seis órgãos de jovem que morreu atropelado na Ceará

Os médicos da Santa Casa de Campo Grande realizaram na manhã desta terça-feira (28), a cirurgia para a capitação dos órgãos de Lucas Henrique Souza Mateus, 21 anos, morto em acidente no último sábado (25).

Foram retirados o coração, fígado, rins e córneas. De acordo com a assessoria da Santa Casa, o coração, fígado e um dos rins foram para São Paulo, o outro rim e as córneas ficaram no hospital.

Uma paciente receberá o transplante do rim ainda hoje, a informação que foi passada ao portal é que uma mulher que estava em tratamento na hemodiálise é quem vai receber o órgão.

O corpo do jovem já está liberado para a família.

Relembre o caso

Lucas Henrique foi atropelado na madrugada de sábado (27) na avenida Ceará, o jovem sofreu traumatismo craniano e estava internado na Santa Casa. O choque com o veículo arremessou o jovem dez metros à frente do ponto de impacto.

A morte encefálica foi constatada na segunda-feira (27), após passar por quatro exames. A família autorizou a doação dos órgãos.

O autor do acidente é o estudante de Medicina Rodrigo Souza Augusto, 26 anos. Ele chegou a ser detido, mas foi solto no domingo após pagar fiança de R$ 50 mil. Ele estava saindo da festa de formatura embriagado, o jovem a habilitação suspensa.