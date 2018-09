Nenhuma aposta acertou o prêmio principal da Mega-Sena especial da “Mega Semana do Apostador”, cujo sorteio foi realizado na quinta-feira (29) em Oliveira, em Minas Gerais. As dezenas sorteadas foram: 10 - 22 - 40 - 46 - 55 – 58.

Com isso, o prêmio previsto de R$ 17 milhões acumulou. De acordo com a Caixa, a estimativa para o concurso 2.081, que será realizado neste sábado (22), é de pagar R$ 22 milhões para quem acertar as seis dezenas.

A Quina teve 38 vencedoras e cada apostador vai receber R$ 43.325,46. A quadra vai pagar R$ 813,26 a cada um dos 2.892 acertadores.

O bilhete simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) deste sábado em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país.