O mega-assalto que aconteceu em uma empresa de transportes, na madrugada desta segunda-feira (24), em Cuidad del Leste, no Paraguai, coloca em risco a segurança no país vizinho. De acordo com a imprensa paraguaia, o Primeiro Comando Capital (PCC) está querendo dominar a fronteira entre os dois países que é conhecida na America do Sul, como a “rota da droga”.

Segundo um jornalista brasileiro, Alan de Abreu, que é especializado na investigação do tráfico de drogas, e que em breve irá lançar um livro sobre o caso, destaca que o assalto dos R$ 125 milhões, tem total características de que foram efetuados por integrantes do PCC, que tem se instalado no país, e seu poder é comandar a região, já que são responsáveis pela morte de Jorge Rafaat Toumani.

Ainda de acordo com a entrevista realizada pelo ABC Cardinal, o assassinato do narcotraficante mostra como o PCC tem total comando do tráfico de drogas no Paraguai. Alan ainda explicou que o grupo funciona como uma “grande indústria” no crime organizado, e que a metodologia utilizada quanto ao assalto e o comando da fronteira, é a mesma utilizada no território brasileiro.

Segundo o jornal, ocorreram no Brasil mais quatro assaltos semelhantes e ainda ressaltou que estes ataques são parte de uma “estrutura que a Polícia é incapaz de combater todo o esquema”.

O jornalista ainda afirmou na entrevista que o comando do PCC tem novos líderes, já que o atual embaixador, Carlos Caballero, conhecido como “Capilo” não está mais a frente do crime organizado na fronteira, e que esses ataques servem para fortalecer a estrutura geral do PCC, não apenas no Brasil e sim no Paraguai e Bolívia.

“Atualmente o Paraguai é um dos principais produtores de maconha, e que a fronteira com o Brasil serve como um “grande corredor” para a cocaína que vem do Peru e Bolívia, já que o tráfico entra diretamente no berço do PCC, que é o Estado de São Paulo”, relata o jornalista brasileiro ao ABC Cardinal.

A forte presença do PCC não é única em Cuidad Del Leste, eles também estão em Salto Del Guairá e Pedro Juan Caballero, onde também são encontrados integrantes rivais, como do Comando Vermelho (CV), que reside principalmente na fronteira entre Paraguai e Brasil.