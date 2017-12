Mega Feira de Natal será realizada sábado na Praça dos Imigrantes

A Praça dos Imigrantes, em parceria com a Associação dos Artesãos da Praça dos Imigrantes (API) realiza neste sábado (16), a Mega Feira de Natal.

A Praça é referência em artesanato e está localizada na Rua Rui Barbosa, esquina com a Rua 26 de Agosto. A “Mega Feira de Natal” terá início às 9 horas e seguirá até às 17 horas.

De acordo com a gestora da Praça e uma das organizadoras do evento, Sônia Albuquerque, “serão convidados artesãos para expor e vender os seus trabalhos na praça”, e o principal intuito do evento é o reconhecimento do trabalho do artesão, com produtos que são opção de presentes para as festas de fim de ano”.

Um espaço será reservado para a realização da feira gastronômica com diversos tipos de alimentos, que serão feitos de forma artesanal como opção de alimentação para público que estará prestigiando, além da lanchonete da Praça com pratos regionais, servidos em porções, valorizando assim a gastronomia local.