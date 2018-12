Neste sábado (8), a Mega-Sena sorteia o prêmio de R$ 30 milhões do concurso 2.105, que será realizado a partir das 19h (MS) no Caminhão da Sorte, estacionado no Recinto de Exposições Arary Baltuilhe em Santo Anastácio (SP).

Durante a Mega-Semana de Verão, os apostadores têm mais uma oportunidade de apostar na loteria.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio e aplique todo o valor na Poupança, receberá mais de R$ 111 mil em rendimentos mensais. O dinheiro do prêmio é suficiente para comprar 15 apartamentos de luxo mobiliados nas melhores localizações do país.

As apostas podem ser feitas até às 18h (MS), do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país.O prêmio não acumula e a aposta simples tem o preço de R$ 3,50.