A Mega-Sena sorteia nesta terça-feira (3), o prêmio que acumulou no último sábado (1°), de R$ 10 milhões.

Os sorteios da Mega são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. Nesta semana, o concurso será sorteado na sexta devido ao alto valor acumulado.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet. A aposta mínima custa R$ 3,50.