Mega pode pagar R$ 9,5 milhões no sábado

A Mega-Sena poderá pagar o prêmio estimado em R$ 9,5 milhões no sorteio deste sábado (9).

O prêmio principal acumulou na última quarta-feira (6), na qual foram sorteadas as seguintes dezenas: 01 - 18 - 19 - 29 - 44 - 54. A quina teve 30 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 55.914,69. Outras 2.390 apostas acertaram a quadra; cada uma receberá R$ 1.002,65.

Para apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.