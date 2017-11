Mega-Sena acumula e deve pagar R$ 65 milhões na quarta-feira

O concurso 1.991 da Mega-Sena, sorteado no sábado (25), acumulou pela nona vez seguida. Ninguém acertou as seis dezenas. Para o próximo sorteio, na quarta-feira (29), o prêmio está estimado em R$ 65 milhões. As dezenas sorteadas foram 19 – 20 – 28 – 34 – 36 - 44.

Acertaram a Quina 80 apostadores, que receberão R$ 48.195,29 cada. Já a Quadra, teve 6.152 apostas ganhadoras, que receberão R$ 895,32 cada.

Os prêmios inferiores a R$ 1.332,78 (valor bruto de R$ 1.903,98) são pagos em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Acima desse valor, apenas as agências bancárias fazem o pagamento, sendo que quantidades iguais ou superiores a R$ 10 mil são pagas após dois dias da solicitação.