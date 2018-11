Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.096 da Mega-Sena. Com isso, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 33 milhões no próximo sorteio, que será na quarta-feira (14).

As dezenas sorteadas na noite de sábado (10) foram: 06 - 11 - 13 - 19 - 24 - 51.

A quina teve 185 apostas ganhadoras. Cada uma receberá R$ 14.941,13. No caso da quadra, foram 10.842 apostas ganhadoras, cada uma receberá R$ 364,20.