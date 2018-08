Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.073 da Mega-Sena, tendo o sorteio realizado na quarta-feira (29), em São José do Cedro - SC. Com isso, o próximo sorteio, no sábado (1°), tem prêmio estimado de R$ 45 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 12, 15, 18, 30, 52, 55.

A quina teve 80 acertadores e vai pagar R$ 36.914,70 para cada. Já a quadra registrou 5.335 apostas ganhadoras e o prêmio é de R$ 790,78.