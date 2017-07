Mega-Sena acumula e prêmio de R$105 milhões pode ser pago sábado

O prêmio da Mega-Sena acumulou mais uma vez e pode pagar R$ 105 milhões para quem acertar sozinho as seis dezenas no próximo sábado (29).

Os números revelados nesta noite pelo concurso de número 1.952 da loteria, realizado no caminhão da sorte estacionado no município de Rio Branco (AC), foram: 09 -21 - 36 - 38 - 52 - 53.

Para concorrer ao prêmio de R$ 105 milhões do próximo sábado, basta ir a uma casa lotérica e marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).