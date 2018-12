Ninguém acertou as seis dezenas em sorteio realizado no último sábado

Nenhuma aposta acertou o prêmio principal do concurso 2.105 da Mega-Sena, realizado na noite de sábado (8) no Caminhão da Sorte estacionado na cidade de Santo Anastácio, no interior do estado de São Paulo.

As dezenas sorteadas foram as seguintes: 11 – 13 – 16 – 24 – 31 – 46.