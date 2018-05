Mega-Sena: Aposta única no Paraná leva R$ 29 milhões

O concurso 2.045 da Mega-Sena realizado na quarta-feira (30), contemplou um apostador de Primeiro de Maio (PR), que levou sozinho o prêmio principal de R$ 29.066.470,84.

Veja as dezenas sorteadas: 15 - 25 - 27 - 45 - 46 - 50.

A quina teve 70 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 34.314,21; outras 3.921 apostas vencedoras, cada uma levará R$ 875,13.

O próximo concurso (2.046), será no sábado (2). O prêmio é estimado em R$ 3 milhões.

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília), do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.