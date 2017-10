Mega-Sena deve pagar R$ 11,5 milhões hoje

A Mega-Sena promete pagar neste sábado (21), R$ 11,5 milhões para o apostador que acertar os seis números do concurso 1.979. O sorteio será realizado às 19h (MS), no Caminhão da Sorte estacionado no município de Assis Chateaubriand (PR).

Com o valor integral do prêmio, o ganhador poderá comprar uma frota de mais de 383 carros populares ou 28 imóveis, no valor de R$ 400 mil cada. Mas se quiser investir, aplicando o prêmio na Poupança, receberá mensalmente cerca de R$ 57,5 mil em rendimentos.

A aposta mínima na Mega-Sena é de R$ 3,50 e pode ser efetuada até às 18h (MS) do sábado, em qualquer casa lotérica do país.