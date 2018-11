Na noite de hoje (3) a Mega-Sena pode pagar um premio no valor de 10 milhões, para apostadores que tiverem a sorte de acertar as seis dezenas do concurso 2.094. O sorteio será realizado às 20h, no Caminhão da Sorte, que se encontra no município de Arapiraca (AL).

O valor mínimo para realizar uma aposta é de R$ 3,50 e poderá ser feita até as 19h (horário de Brasília), em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país.

Nesse mundo tecnológico que vivemos as apostas também podem ser feitas pelo computador, tablet ou smartphone. Para isso é preciso ter mais de 18 anos e preencher o cadastro na plataforma de Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

O prêmio, se aplicado na poupança, renderia quase R$ 37 mil por mês, de acordo com cálculos da Caixa. O valor também seria suficiente para adquirir cinco apartamentos de luxo, com carro na garagem.

No concurso 2.093, realizado quarta-feira (31), ninguém acertou as seis dezenas. Foram sorteados os números 08, 14, 27, 34, 52 e 54.

Mesmo sem aposta contemplada com o prêmio principal, 46 acertaram cinco dezenas, recebendo R$ 33.553,03 cada. Outras 3.177 apostas registraram quatro acertos e levaram, cada uma, R$ 694,02.