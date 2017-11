Mega-Sena pode pagar R$ 2 milhões neste sábado

As apostas da Mega-Sena podem ser feitas até às 19h em qualquer casa lotérica do país

O concurso número 1.984 da Mega-Sena sorteia na noite desse sábado (4) prêmio de R$ 2 milhões.

As apostas da Mega-Sena podem ser feitas até às 19h em qualquer casa lotérica do país. O valor mínimo, para jogar seis números, é R$ 3,50. Quanto mais números, maior o preço da aposta.

A Mega-Sena paga o prêmio principal a quem acertar os seis números sorteados. Quem acerta cinco ou quatro números também é premiado, mas com valores menores que os do prêmio principal.

Não havendo acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).