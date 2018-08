A Mega-Sena pode pagar R$ 23 milhões para quem acertar as seis dezenas do Concurso 2.070, que serão sorteadas neste sábado (18). É o terceiro e último sorteio da Mega Semana dos Pais.

Segundo a Caixa Econômica Federal, se o prêmio principal for aplicado na poupança, pode render cerca de R$ 85 mil por mês. O valor também é suficiente para comprar dez apartamentos de luxo.

O sorteio da Mega-Sena será em Coribe (BA). A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita até às 18h (horário de MS) do dia do sorteio em uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país.