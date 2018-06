Mega-Sena sai para quatro ganhadores; confira dezenas sorteadas

O prêmio principal de R$ 38 milhões do concurso 2.052 da Mega-Sena, sorteado no sábado (23) à noite em Campina Grande (PB), teve quatro ganhadores. Confira as dezenas sorteadas: 50 - 51 - 56 -57 - 58 - 59.

Os apostadores que acertaram as seis dezenas são das cidades de Salvador, Maranguape (CE), Marabá (PA) e Canoas (RS). Cada um levará um prêmio de R$ 9.627.559,21. Já a quinta contemplou 152 apostas, cada uma com um prêmio de R$ 17.089,52. Mais de 4,8 mil bilhetes acertaram a quina e cada um ganhará um prêmio de R$ 770,52.

O próximo concurso, que será sorteado na quarta-feira (27), tem um prêmio estimado em R$ 2,5 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas de todo o país. O valor da aposta mínima é R$ 3,50