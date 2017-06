A Mega-Sena pode pagar, neste sábado (3), prêmio de R$ 3 milhões para quem acertar as seis dezzenas do concurso.

O sorteio será realizado na Praça Marquês de São Marcos, centro de Paraíba do Sul (RJ).

As apostas podem ser feitas até as 19h --horário de Brasília. Um jogo simples, com apenas seis números, custa R$ 3,50, e o jogo pode ser feito em qualquer casa lotérica do país. A chance de acertar as seis dezenas da Mega-Sena é de uma em 50.063.860 possibilidades.