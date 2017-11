Melanina Sound Club apresenta show 'Groove Negro' hoje no Sesc Morada

O grupo Melanina Sound Club sobe ao palco do Sesc Morada dos Baís nesta sexta-feira (24) para apresentar o show “Groove Negro, Consciência Clara”.

O grupo dá sua definição: “Melanina Sound Club não é só um projeto musical; é música projetada”. Aglutina o swingue de estilos como Funk e Soul, no Samba, no Rap, Disco ou o resultado disso tudo.

A banda tem como propósito divulgar a sonoridade e experiência musical de um clube de amigos músicos que tem uma coisa em comum: o Amor à Música recheada de balanço e alegria. O repertório leva músicas autorais e sucessos nacionais e mundiais.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20h, com entrada gratuita. Acompanhe a programação no site sesc.ms