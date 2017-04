Melhorias na educação prepara professores afastados por problemas de saúde

Nessa terça-feira (11), cerca de 200 professores readaptados – que foram afastados por problemas de saúde, mas estão aptos a desenvolver outras atividades na escola – participaram de palestra no auditório do Centro de Formação (Cefor) da Secretaria Municipal de Educação (Semed) sobre a ampliação do programa “Novo Mais Educação”, do Governo Federal.

O programa do Ministério da Educação tem como objetivo melhorar a aprendizagem em língua portuguesa e matemática no ensino fundamental, por meio da ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes.

De acordo com a superintendente de Políticas Educacionais da Semed, Carla Brito, o objetivo da palestra foi, além de mostrar o programa, realizar uma pesquisa para identificar os profissionais que têm interesse em participar dessa ampliação. Ela explica que até o ano passado o programa trabalhava somente com voluntários, que são pagos com verba federal.

“Nós precisamos aprimorar a participação nesse programa, então convidamos esses profissionais para explicar mais sobre a iniciativa, pois o nosso interesse é que os alunos tenham, além dos estagiários, professores habilitados para oferecermos mais qualidade ao programa”, disse Carla.

Dados do setor de Recursos Humanos da Semed apontam que a Rede Municipal de Ensino conta com 441 profissionais readaptados.

Segundo o professor da Escola Municipal Consulesa Margarida Maksoud Trad, Samuel Caetano, o projeto é muito bom. “Na escola eu vejo que há muitos alunos ociosos, que precisam de um atendimento especial por parte de profissionais especializados e esse programa vem de encontro com essa necessidade”, explicou.

O programa será realizado em 44 escolas e deve começar na última semana de abril. A secretária de Educação Ilza Mateus participou da abertura do evento e falou sobre os desafios superados nos 100 dias de gestão, ressaltando o empenho de todos para que a equipe da Semed possa continuar oferecendo um trabalho de qualidade à comunidade escolar.

O programa

O programa tem o objetivo de melhorar a aprendizagem em língua portuguesa e matemática no Ensino Fundamental, por meio da ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes, mediante a complementação da carga horária de cinco ou 15 horas semanais no turno e contra turno escolar.

É realizado um acompanhamento pedagógico, que contribui com a redução do abandono escolar e reprovação, através da elaboração de ações pedagógicas para a melhoria do rendimento e do desempenho escolar, além do desenvolvimento de atividades nos campos de artes, cultura, esporte e lazer, impulsionando a melhoria do desempenho educacional.