Membro de facção criminosa é executado com 80 tiros na fronteira

Um dos membros da organização criminosa do PCC (Primeiro Comando da Capital) foi executado com 80 tiros, na manhã desta quarta-feira (22), numa residência, em Bella Vista do Norte (PY), cidade fronteiriça com o município de Bela Vista, em Mato Grosso do Sul. De acordo com a policial local, Sérgio Orlando de Oliveira de 39 anos, foi morto devido à guerra entre facções que estarão se instalando da fronteira.

De acordo com Porã News, a vítima estava fugindo de aproximadamente 15 pistoleiros armados, quando entrou na casa para se esconder, mas foi encontrado e morto com 80 tiros. O atentado aconteceu por volta das 12h.

Segundo informações da Polícia Nacional, a vítima tinha passagens por narcotráfico. A Divisão de Homicídios está à frente do caso e irá investigar o crime.