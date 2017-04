Membros e Servidores do MPMS participam de grupos de trabalhos no Fórum Nacional de Gestão

Durante todo o dia de hoje, quinta-feira (27/4), Membros e Servidores do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul participam de fóruns de discussão e trabalho no segundo dia de encontro da 1ª Reunião Ordinária do Fórum Nacional de Gestão do Ministério Público (FNG/MP).

O evento, que acontece desde quarta-feira (26/04), no Hotel Royal Tulip, em Brasília/DF, foi aberto pelo Conselheiro Nacional do Ministério Público e Presidente da Comissão de Planejamento Estratégico, Orlando Rochadel Moreira.

Representam o Ministério Público Estadual no Fórum, o Promotor de Justiça Paulo Roberto Ishikawa, Coordenador do FNG; o Promotor de Justiça e Assessor Especial, Fabio Ianni Goldfinger; o Chefe de Departamento de Mapeamento de Processos, Reginaldo Vilanova; a Chefe de Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria de Recursos Humanos, Christiane de Oliveira Landgraf Pinto; o Secretário de Planejamento e Gestão, Valdemilson Thaada; a Chefe da Divisão de Indicadores, Silvana Kato; a Diretora de TI, Miryam Raquel Rodrigues da Silva; a Assessora de Comunicação da Assecom, Waleria Leite; e a Assessora de Publicidade da Assecom, Cynthia Maria Souza da Silveira.

O FNG tem por objetivo promover o debate, o estudo, a análise, a discussão, a harmonização, a articulação e a implementação das melhores práticas de gestão para o suporte às atividades-fim do Ministério Público.

Na abertura, quarta-feira (26/4), o Conselheiro Orlando Rochadel falou sobre a Recomendação CNMP nº 52/2017, que implementa a Política Nacional de Gestão de Pessoas. “Uma pauta que deve ser constante nas instituições é o cuidado com o ser humano. Isso implica, por exemplo, a sua profissionalização e, em consequência, a prestação de um serviço melhor”, afirmou o Conselheiro. Nesse sentido, Rochadel complementou que a recomendação inclui finalidades, princípios e diretrizes com dimensões física, mental e espiritual.

O Conselheiro concluiu sua fala ao lançar um desafio para esta reunião do FNG: criar indicadores que permitam mensurar com qualidade os serviços prestados levando em consideração os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da motivação.

Compuseram a mesa de abertura, além de Rochadel: os Conselheiros Nacionais do Ministério Público Sérgio Ricardo de Souza e Fábio Stica; o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Pará, Gilberto Valente; o Secretário-Geral em exercício do CNMP, Guilherme Raposo; o Procurador Regional do Trabalho Sebastião Caixeta, representando o Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury; o Coordenador-Geral do FNG, Promotor de Justiça Paulo Roberto Ishikawa; os membros auxiliares e colaboradores da CPE, Anderson Viana, Ana Cristina Petrucci, Jairo Moreira, José Lucas Góis, Raymundo Ximenes, Alexandro Sampaio, Douglas Strachicin e Luciano Badini; e o Secretário de Gestão Estratégica do CNMP, Weskley Rodrigues.

No encerramento, o Promotor de Justiça do MPMS e Coordenador-Geral do FNG, Paulo Roberto Ishikawa, fez as considerações finais e passou a fala ao Promotor de Justiça do MPSE, Anderson Viana Souza, Membro-Auxiliar da Comissão de Planejamento Estratégico.