Nesta segunda-feira (19) o Memorial da Justiça do Trabalho de Mato Grosso do Sul será inaugurado em Campo Grande. Os primeiros modelos de máquinas de escrever, processos históricos e fotografias são apenas algumas peças que fazem parte do acervo que será exposto a partir das 14h, na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região.

O resgate histórico faz parte das ações de valorização e preservação da memória do TRT da 24ª Região que completou, em janeiro, 25 anos de instalação em Mato Grosso do Sul.

Durante a solenidade de inauguração, um Acordo de Cooperação Técnica será assinado entre o TRT/MS e o município de Campo Grande para que o Memorial passe a fazer parte do roteiro do City Tour Oficial da Capital. Também será lançada a 2ª edição do Livro JT24 no Curso da História de MS, que traz relatos sobre processos trabalhistas que marcaram a história do estado.

Memória viva

O Memorial do TRT/MS é composto por acervos físico e virtual com o objetivo de valorizar e preservar o passado, incentivando a consciência e o conhecimento históricos por meio da cultura material disponível, fonte inesgotável de informações.

No ambiente físico a exposição permanente conta com artefatos de pedra polida e fragmentos de peças arqueológicas, também serão expostos trabalhos científicos, equipamentos, condecorações, fotografias, desenhos e vídeos, distribuídos de acordo com o período histórico, começando no Brasil Colônia e na escravidão até chegar aos dias atuais.

O ambiente virtual terá diversas informações sobre a história do trabalho, o Direito do Trabalho no Brasil, o Poder Judiciário Brasileiro, a Justiça Trabalhista Brasileira, em especial a Justiça do Trabalho em Mato Grosso do Sul.

Serviço:

Memorial da Justiça do Trabalho, exposto na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região , das 11h às 17h, de segunda a sexta-feira. Entrada gratuita.

Endereço: Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira, 208, no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

Para visitas em grupo, o horário deverá ser agendado, com antecedência, pelo e-mail [email protected]