Menina de 2 anos morre depois de passar mal na escola

Depois de passar mal na escola, Luiza de Oliveira Custodia Martins, de 2 anos, morreu na noite desta quinta-feira (9), às 19 horas, no Hospital São Lucas, em Campo Grande. Segundo informações da policia a suspeita é de engasgamento.

De acordo com o relato de Larissa de Oliveira Custodia Martins, de 22 anos, mãe de Luiza, como de costume, de manhã ela levou a menina à escola de tempo integral localizada na Avenida Júlio de Castilho.

Por volta de 14h funcionários da escola entraram em contato com o pai de Luiza para informar que a menina estava com febre alta e que havia sido medicada com paracetamol. Segundo informações da Polícia Civil, às 16h Luiza deu entrada no Hospital São Lucas, onde passou pelo procedimento de aspiração.

No procedimento feito havia vestígios de sangue e foi retirada uma secreção de aspecto achocolatado. O caso foi registrado como morte a esclarecer e segundo a Polícia foi pedido um laudo necroscópico ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL).