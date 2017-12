Menina de apenas 3 anos corta cabelo e doa à pessoas com câncer

A pequena, Betany Lupita Amorim dos Santos, de apenas 3 anos, cortou o cabelo pela primeira vez e resolveu doa – lo à pessoas com câncer. O ato de solidariedade aconteceu na tarde de quarta-feira (6) em Nova Andradina – a 297 km de Campo Grande.

Conforme o Nova News, a menina foi ao salão com os pais, Jorge Amorim da Silva e Elizabeth Cristina Franco dos Santos. Para incentivar ainda mais a filha, sua mãe também cortou o cabelo que será doado. De acordo com Elizabeth, a ideia de cortar o cabelo de Betany para doação foi discutida há 15 dias.

“A intenção do meu marido era cortar o cabelo dela apenas quando tivesse cinco anos. Mas, devido à correria do dia a dia e o trabalho que dá cuidar de um cabelo tão grande, especialmente agora porque tenho um bebê de quatro meses, começamos a trabalhar esta ideia junto a Betany para ela não se abalar e ficar doente diante do fato de não ter mais seus cabelos longos”, disse a mãe.

Segundo a família, a garota ficou muito feliz quando falaram para ela que seu cabelo seria doado à outras crianças. As mechas de mãe e filha serão entregues por Jorge que acompanha a mãe que faz tratamento no Hospital do Câncer de Barretos.

"Mesmo com pouca idade, ela viu a importância de ajudar o próximo. Ficamos muito felizes por conseguirmos convencê-la a fazer tal gesto, sentimos uma gratificação enorme”, pontuam os pais de Betany.