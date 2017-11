Menino atropelado por caminhão ficou duas horas no asfalto, lamenta tio

O menino de seis anos, Silas Ivan Almeida Donega, que teve a cabeça esmagada ao ser atropelado por um caminhão em Água Clara, cidade a 193 km de Campo Grande, ficou duas horas no asfalto.

A perícia foi feita por agentes da Polícia Científica de Três Lagoas, que fica a 130 quilometros de Água Clara. De acordo com o jornal JP News, o local do acidente foi preservado até a chegada dos policiais. O trajeto entre as cidade demora cerca de uma hora e meia.

O corpo do menino foi retirado do local do acidente às 15h. Para a família, a espera foram momentos de agonia. "Horas de horror", foi assim que o tio do menino, que não quis se identificar, descreveu ao JP News.

Acidente

Silas estava em uma bicicleta com a irmã na garupa indo para a escola quando o menino entrou na contramão da Avenida e acabou sendo atropelado pelo caminhão que trafegava no sentido contrário. O veículo esmagou o crânio da criança que morreu na hora.