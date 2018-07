Um menino de 10 anos foi baleado acidentalmente no braço no domingo (29) em Nova Alvorada do Sul.

Uma espingarda calibre 32, que pertence ao seu pai, estava pendurada quando o menino tentou retirar a arma do local, houve o disparo acidental.

A criança foi socorrida e conduzida ao Hospital Francisca Ortega na cidade. Segundo informações de familiares, a bala está alojada no braço, o exame de raio-X constatou que a fratura no braço é considerada grave.

O menino foi transferido para Santa Casa em Campo Grande.