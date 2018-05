Menino de 12 anos estupra primo de 6 anos

Em depoimento ele contou que no intervalo de 20 dias, abusou pelo menos doze vezes da outra criança

A Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude (Deaij) investiga estupro de uma criança de 6 anos por seu primo de 12 anos no bairro Guanandi em Campo Grande.

De acordo com a delegada Débora Mazzola, responsável pelo caso, as crianças moravam na casa da avó e conviviam há apenas 20 dias. “Eles não se conheciam, passaram a conviver depois que a mãe da vítima precisou deixar o filho com a avó por conta de um tratamento de saúde”, explica.

Segundo informações do site Dourados News, a mãe do garoto contou à polícia que foi chamada na escola depois de professores notarem mudança de comportamento no filho. Após conversa, o menino de 6 anos acabou confessando que estava sendo abusado abusado pelo primo, momento em que a mulher procurou a delegacia.

Em depoimento o menino de doze anos contou que no intervalo de 20 dias, abusou pelo menos doze vezes da outra criança, segundo informou a investigadora.

Exames de corpo de delito serão realizados na vítima e nos três irmãos, dois meninos de 4 e 6 anos e uma menina de 11 anos. Nesta quinta-feira (10) a delegada também ouviu o depoimento das crianças e da mãe da vítima. “Vamos instaurar um auto de apuração de ato infracional, que equivale ao inquérito policial para maiores de idade e o caso continua sendo investigado”, finaliza Mazzola.