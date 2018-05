Menor é apreendido sem CNH e com placa de moto adulterada

Um adolescente de 17 anos, foi apreendido na noite do último sábado (19) por direção perigosa em via pública no município de Coxim.

Policiais Militares de Rio Verde realizavam patrulhamento na Rua Américo de Souza Brito, na região central do município, quando se depararam com o condutor de uma motocicleta Honda/Titan que ao ver os policiais demonstrou nervosismo e fugiu.

Os policiais deram ordem de parada, porém o suspeito acelerou a motocicleta, subindo pelas calçadas. A perseguição iniciou-se e foi necessário o uso de tiro de elastômero, o menor só parou quando se desequilibrou e caiu da moto.

Ele foi apreendido e afirmou não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e documento do Veículo. Quando os policiais verificaram a moto, constataram que o lacre estava rompido e a placa pertencia a outro veículo.