Menor foi obrigada a manter relações sexuais com homem em 'Festa de Peão'

No domingo (30), policiais militares prenderam em flagrante um homem de 25 anos. Segundo informações do JPNews, o homem obrigou uma menina de 12 anos a manter relações sexuais com ele após ingerir bebidas alcoólicas.

Segundo a polícia, durante a "Festa de peão Taboadão 2017", uma das equipes da Polícia Militar foi acionada uma denúncia que um homem estaria ingerindo bebida alcoólica junto com uma adolescente, próximo ao local da festa.

O homem ainda tentou fugir da abordagem, mas foi alcançado pelos militares e preso em flagrante.

Na Delegacia de Polícia Civil, a menina relatou que o autor a obrigou a manter relações sexuais contra sua vontade, além de lhe obrigar a ingerir bebida alcoólica.

O rapaz foi preso por estupro de vulnerável e encaminhado à delegacia.