“Mentiu descaradamente” diz defesa de PRF sobre depoimento de testemunha

Na tarde desta quarta-feira (12) foi realizada a terceira audiência terceira audiência do processo do policial rodoviário federal Ricado Hyun Su Moon,de 47 anos, e de acordo com o advogado de defesa do policial, durante seu depoimento o adolescente, de 17 anos, que estava na caminhonete onde morreu o empresário Adriano do Nascimento Corrêa, “mentiu descaradamente”.

Desde a primeira audiência, realizada na semana passada, o advogado Renê Siufi conta que vem observando contradições nos depoimentos das testemunhas. Para o advogado isso está sendo visto como algo favorável a seu cliente. Ao final da audiência desta quarta ele até disse que o adolescente foi “a melhor testemunha” sobre o caso, pois teria mentido a ponto de ser várias vezes questionado pelo juiz.

Renê Siufi destacou que Ricado Hyun Su Moon será ouvido na próxima quarta-feira (19) em mais uma audiência e que algumas testemunhas de defesa também serão intimadas para comparecer.

Relembre o caso

O policial rodoviário federal Ricardo Hyun Su Moon é acusado de matar a tiros o empresário Adriano Correia no dia 31 de dezembro, após uma discussão banal de trânsito. O crime aconteceu no início da manhã do dia 31 de dezembro de 2016, e além de Adriano, o policial rodoviário federal ainda atingiu mais duas pessoas que estavam com ele no carro.

Apesar da tese de legítima defesa, a polícia concluiu que ele cometeu homicídio doloso, quando há intenção de matar. O empresário foi atingido por sete disparos feitos com a arma utilizada em serviço pelo policial. Informações da Polícia Civil apontam que Ricardo Moon teria disparado pelo menos sete vezes.