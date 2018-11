A denúncia foi realizada em um grupo do facebook e posteriormente fiscais do Procon flagraram a irregularidade

Depois de uma denúncia realizada em um grupo de comércio do Facebook, na quarta-feira (14) à noite, uma equipe da Subsecretaria de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), fiscalizou e encontrou aproximadamente três quilos de carne imprópria para o consumo no mercado Pires, da Vila Juçara em Campo Grande. O flagra ocorreu por volta das 8h de quinta-feira (15).

Ao JD1 Notícias, Valdir Custódio subsecretário do Procon, disse que o comércio estava vendendo e expondo “retalho” de carne que deveriam ser retirados do açougue e descartados. O flagrante foi realizado depois de denúncia em rede social, monitoramento da situação e emissão de ordem de serviço para que a equipe se deslocasse até o mercado.

Conforme o subsecretário, a equipe chegou ao local e constatou os trabalhadores sem mascara de proteção, um ambiente sem higienização correta e principalmente um amontoado de carne “estragada” e que não deveria estar exposta no balcão, tampouco vendida.

Valdir afirmou que aproximadamente 3.5kg de carne imprópria foi encontrada. Os responsáveis foram notificados e de imediato começaram a limpeza do açougue, providenciaram mascaras e armazenamento correto dos produtos.

A vigilância sanitária deve fazer outra fiscalização nos próximos dias e caso o local não esteja adequado corre o risco de ser notificado novamente, ser multado e até perder o alvará.

O subsecretário explicou que o responsável ira responder processo administrativo e caso haja descumprimento pode ser multado, e em caso mais grave o açougue ser fechado.