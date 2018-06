Mercadorias sem documentação fiscal são apreendidas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mercadorias sem documentação fiscal, oriundas do Paraguai. A apreensão aconteceu no último domingo (24), no município de Bataguassu.

Durante a operação "Égide", no km 36 da BR-267, foi dada a ordem de parada para três veículos que trafegavam pela rodovia. O primeiro era conduzido por um jovem de 22 anos, e no porta malas do automóvel, os policiais encontraram vários fardos de relógios e óculos.

No segundo carro, que estava o motorista de 49 anos, foram encontrados e apreendidos materiais de construção civil e ferramentas. Já o terceiro veículo era conduzido por um homem de 37 anos, e os policiais acharam cinco fardos de roupas e duas caixas de carregadores.

Todas as mercadorias apreendidas pela equipe não tinham documentação fiscal e foram encaminhadas à Receita Federal.